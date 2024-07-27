Сотрудники МЧС эвакуировали жителей села Еманжелинка в Челябинской области из-за ливней

Девять человек находятся в пункте временного размещения

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Жилые дома в селе Еманжелинка и участки в СНТ "Уралец" в Челябинской области оказались подтоплены после сильных дождей, жители эвакуированы, сообщила пресс-служба МЧС РФ в субботу.

"В результате обильных осадков, переполнения технического водоема и русла реки Еманжелинка произошло подтопление садовых участков в СНТ "Уралец" и приусадебных участков и жилых домов в селе Еманжелинка, расположенных в низменной местности", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы спасатели провели эвакуацию населения, девять человек, из них пятеро детей, размещены в пункте временного размещения (ПВР). Также сотрудники МЧС спасли мужчину - его вытащили из воды, оказали первую помощь и передали медикам.

Как сообщалось, в Челябинской области сильные ливни. Накануне вечером размыло дамбу на Киалимском водохранилище, оказался подтоплен поселок Киолим. На утро субботы он освободился от воды.