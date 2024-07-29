Кремль отверг обвинения в адрес РФ в атаках на объекты инфраструктуры во Франции

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - В Кремле назвали "утками" сообщения ряда западных СМИ, в которых содержались обвинения в адрес РФ в нападении на объекты критической инфраструктуры Франции в период проведения Олимпиады.

"Это очередные " утки", очередные бездоказательные обвинения", - заявил в понедельник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, "очень много низкопробных СМИ, и даже уважаемых - они в последнее время не гнушаются ничем, чтобы обвинять Россию буквально во всем, что происходит".

"Это не добавляет имиджа надежных источников информации этим СМИ", - заключил Песков.