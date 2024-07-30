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Два Ту-95МС провели патрулирование нейтральных вод Японского моря

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Два российских стратегических ракетоносца Ту-95МС провели плановое патрулирование над нейтральными водами Японского моря, на отдельных участках их сопровождали иностранные истребители, сообщили в Минобороны РФ во вторник.

"Продолжительность полета составила более 10 часов. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-35С и Су-30СМ", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

"На отдельных этапах маршрута стратегические ракетоносцы сопровождали истребители иностранных государств", - заявили в ведомстве.

Отмечается, что "полет выполнен в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства".

"Летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана", - говорится в сообщении.

Минобороны РФ также опубликовало кадры полета Ту-95МС и их возвращения на аэродром.

Российские стратегические ракетоносцы Ту-95МС, а также Ту-160 и дальние бомбардировщики Ту-22М3 входят в состав Дальней авиации Воздушно-космических сил РФ.

Самолеты дальней авиации - воздушный компонент российской ядерной триады, но также они могут наносить удары обычным ракетно-бомбовым вооружением, в том числе крылатыми ракетами.

Минобороны РФ
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