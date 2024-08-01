Двое из пострадавших в Нижнем Тагиле находятся в тяжелом состоянии

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Госпитализированы четверо пострадавших при обрушении двух подъездов жилой пятиэтажки в Нижнем Тагиле Свердловской области, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения в четверг.

"Медики городской больницы №1 оказывают помощь двум взрослым пациентам - женщине с травматическим шоком и переломом ноги и мужчине с травмами скелета и живота. Состояние обоих врачи оценивают как тяжелое, в настоящее время пациентам проводится оперативное лечение", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, также госпитализированы двое 11-летних детей. Их доставили в стационар детской городской больницы Нижнего Тагила в состоянии средней тяжести.

По данным областного Минздрава, в нижнетагильской горбольнице №1 временно прекратили оказывать плановую медпомощь. Учреждение перевели на чрезвычайный режим работы. Там организована зона ожидания для родственников пострадавших, работает психолог МЧС.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле в результате взрыва газа обрушились два подъезда жилой пятиэтажки, расположенной на Сибирской улице. На данный момент известно о девяти пострадавших.

Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).