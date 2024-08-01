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Число пострадавших при взрыве газа в пятиэтажке в Нижнем Тагиле возросло до 10

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Сотрудники МЧС извлекли из-под завалов обрушившей в Нижнем Тагиле пятиэтажки еще одного выжившего, сообщила пресс-служба министерства в четверг.

"Специалистами МЧС из-под завалов спасен ещё один человек. Итого пострадало 10 человек, из них пять детей. Поисково-спасательные работы продолжаются", - говорится в сообщении.

Ранее в экстренных службах "Интерфаксу" сообщили об обнаружении тела одного погибшего.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле в результате взрыва газа обрушились два подъезда жилой пятиэтажки, расположенной на Сибирской улице.

Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Нижний Тагил МЧС
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