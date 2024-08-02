РФ в январе-июле увеличила экспорт молочной продукции в КНР в 1,8 раза

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Экспорт российской молочной продукции в Китай январе-июле этого года превысил $8 млн, что в 1,8 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила заместитель гендиректора Национального союза производителей молока (Союзмолоко) Мария Жебит, комментарий которой размещен в дайджесте центра "Агроэкспорт" при Минсельхозе.

По ее словам, в структуре российского экспортного продуктового портфеля наибольшая доля - свыше 40% - приходится на сухие молочные продукты (прежде всего, сыворотка и сухое цельное молоко), на втором месте - мороженое, которое составляет еще около трети стоимостного объема поставок.

Некоторые компании начали поставки сыров. "Общий объем пока небольшой - в пределах 150 тонн, в основном это плавленые сыры. Лидеры индустрии - "ЭкоНива" и "Комос групп" - открывают свои филиалы в Китае, чтобы эффективнее наращивать поставки и работать на рынке как со своими брендами, так и в b2b-канале", - сообщила Жебит.

Как считают в союзе, китайский рынок молока интересен для российских поставщиков.

"В то же время надо понимать, что здесь давно и успешно работают мировые гиганты, которые будут составлять серьезную конкуренцию по цене. Это касается экспортеров из ЕС, давних и основных партнеров Китая - Австралии и Новой Зеландии, а также поставщиков из Южной Америки. Но есть несколько факторов, которые должны сыграть позитивную роль в повышении конкурентоспособности российских компаний: во-первых, ослабление рубля, во-вторых, компенсация затрат на логистику", - сказала Жебит.

По данным "Агроэкспорта", поставки сухого молока становятся драйвером российского молочного экспорта, в том числе на рынки дальнего зарубежья. "Так, значимым событием стало начало поставок сухого молока в Алжир в ноябре 2023 года. Эта страна - второй в мире импортер сухих молочных продуктов после Китая и является крайне перспективным рынком для экспорта сухого молока отечественными компаниями", - говорится в сообщении центра.

По предварительным расчетам "Агроэкспорта", к 2030 году поставки российского сухого молока на мировой рынок могут превысить 50 тыс. тонн.

РФ в 2023 году произвела 204,8 тыс. тонн сухого молока, что на 7,3% (14 тыс. тонн) больше, чем в 2022 году.