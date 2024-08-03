Судьбу частично разрушенного дома в Нижнем Тагиле решат в течение двух недель

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Первые три подъезда обрушившегося в Нижнем Тагиле дома будут демонтированы, состояние оставшейся части дома оценят в течение двух недель, сообщает пресс-служба полпреда президента РФ в УрФО в субботу.

"Людей волнует вопрос, что же будет с оставшейся частью дома. Экспертиза поврежденного здания займёт две недели. По ее результатам мы сможем принять решение - можно ли в этом доме проживать или нет. Запущена процедура единовременных выплат по 10 тысяч рублей от муниципалитета и 15 тысяч рублей от региона", - цитирует пресс-служба пояснение полпреда Владимира Якушева на встрече с жителями дома.

По данным пресс-службы, полностью разрушены или повреждены 25 квартир. В пунктах временного размещения находятся 20 человек.

В администрации Нижнего Тагила создана рабочая группа, которая занимается оценкой ущерба для каждого пострадавшему. В настоящее время жителей начали запускать в квартиры за ценными вещами. Также идет работа по восстановлению утраченных документов.

Ранее сообщалось, что выплаты жителям, лишившимся имущества увеличены до 500 тыс. рублей на члена семьи.

Взрыв газа произошел в минувший четверг в пятиэтажном многоквартирном доме в Нижнем Тагиле, обрушились два подъезда. Спасательные работы велись в течение полутора суток, в них принимало участие более 500 человек и 75 единиц техники.

Из-под завалов извлечены тела десяти жертв, спасено 15 человек, в том числе семь детей. Трое из числа госпитализированных находятся в тяжелом состоянии.

3 августа в Нижнем Тагиле объявлено днем траура в память о погибших.

Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).