Глава МЧС Крыма подал в отставку

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Руководитель министерства чрезвычайных ситуаций Крыма Сергей Садаклиев увольняется, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"Провел встречу с министром чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергеем Николаевичем Садаклиевым. По итогам разговора Сергей Николаевич принял решение об увольнении по собственному желанию", - написал Аксенов в своем телеграм-канале.

52-летний Садаклиев занимал пост главы МЧС Крыма с февраля 2021 года, до этого работал в структуре регионального главка МЧС.

МЧС Крыма входит в структуру Совета министров республики.