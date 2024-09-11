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Арестован бывший глава МЧС Крыма Садаклиев

Ему вменяют в том числе нарушение требований по защите гостайны

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Киевский районный суд Симферополя арестовал до 9 ноября бывшего министра чрезвычайных ситуаций Крыма Сергея Садаклиева, сообщили в среду "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Там уточнили, что экс-министру инкриминируют ч. 1 ст. 283.2 (нарушение требований по защите государственной тайны) и п. "е" ч. 3 ст. 286 УК (превышение должностных полномочий, совершенное из корыстной или иной личной заинтересованности).

"(Бывший министр - ИФ) подозревается в совершении двух преступлений, одно из которых относится к категории тяжких, направленных против государственной власти, интересов государственной службы, наказание за которое - лишение свободы на срок до 10 лет", - пояснили в пресс-службе суда.

Поместить Садаклиева под стражу суд попросил старший следователь по особо важным делам следственного отдела УФСБ по Крыму и Севастополю.

5 августа глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об отставке Садаклиева с поста руководителя республиканского МЧС по собственному желанию.

52-летний Садаклиев руководил министерством с февраля 2021 года, до этого работал в структуре регионального главка МЧС.

МЧС Крыма входит в структуру Совета министров республики.

Крым МЧС Сергей Аксенов Симферополь Сергей Садаклиев
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