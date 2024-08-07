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Почти 4,5 тыс. грузовиков ожидают проезда из РФ в Грузию

Почти 4,5 тыс. грузовиков ожидают проезда из РФ в Грузию
Фото: Максим Коротченко/ТАСС

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Количество грузовых автомобилей в электронной очереди на проезд через российско-грузинскую границу в пункте пропуска "Верхний Ларс" в Северной Осетии приблизилось к 4,5 тыс. машин, сообщается на сайте Центра организации дорожного движения республики.

Так, на утро среды в электронной очереди на проезд зарегистрировано 4 433 грузовика.

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Ранее глава Северной Осетии Сергей Меняйло подписал распоряжение, ограничивающее въезд на территорию региона грузовиков, следующих из РФ в Грузию, после заполнения спецстоянок. Он отмечал, что пункт пропуска "Верхний Ларс" работает в штатном режиме, но с грузинской стороны сейчас функционируют не все полосы движения. Решение не коснется пассажирского транспорта.

Военно-Грузинская дорога проходит в высокогорье и в настоящее время является единственным сухопутным маршрутом, связывающим Россию с Грузией и Арменией.

РФ Верхний Ларс Грузия Северная Осетия
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