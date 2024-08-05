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Количество патрульных машин увеличится на подъезде к Военно-Грузинской дороге

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Все полосы на выезд из России в Грузию на КПП "Верхний Ларс" работают на пропуск легковых автомобилей из-за скорого временного закрытия движения по Военно-Грузинской дороге в связи с ремонтными работами на КПП с грузинской стороны и рекомендациями пограничной полиции Грузии, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

"Ситуация на пункте пропуска "Верхний Ларс" к данному часу такова: все полосы работают на пропуск легковых автомобилей через госграницу. Движение большегрузного автотранспорта приостановлено. Кроме того, отсекаем большегрузы на подъездах к республике. Поговорил с министром внутренних дел по Северной Осетии - количество патрульных машин ГИБДД на участке дороги от Владикавказа до Верхнего Ларса будет увеличено", - написал Меняйло в своем телеграм-канале.

Он также отметил, что более тысячи легковых автомобилей находятся в очереди на проезд через Военно-Грузинскую дорогу из Северной Осетии.

"Обеспечим водой и медицинской помощью всех, кто вынужден ждать открытия Военно-грузинской дороги на участке "Владикавказ - Верхний Ларс". Движение будет полностью закрыто для всех видов автотранспорта с часа ночи 6 августа и до особого распоряжения. Это связано с ремонтными работами на КПП с грузинской стороны и рекомендациями пограничной полиции Грузии. В настоящее время на территории республики проезда ожидает более тысячи легковых автомобилей: люди едут на отдых в соседнюю страну, но вынуждены задержаться. Окажем им всю необходимую помощь", - написал Меняйло.

Он также напомнил, что в Северной Осетии действует режим ограничения на въезд транзитного грузового транспорта.

"Это вынужденная мера, чтобы обеспечить скорый выезд легковых машин, в которых находятся много женщин, детей и стариков", - добавил глава республики.

Ранее сообщалось что движение транспорта приостановят на Военно-Грузинской дороге с 01:00 по Москве 6 августа до особого распоряжения из-за ремонта.

Ранее глава Северной Осетии Сергей Меняйло подписал распоряжение, ограничивающее въезд на территорию региона грузовиков, следующих из РФ в Грузию, после заполнения спецстоянок. Он отмечал, что пункт пропуска "Верхний Ларс" работает в штатном режиме, но с грузинской стороны сейчас функционируют не все полосы движения. Решение не коснется пассажирского транспорта.

Военно-Грузинская дорога проходит в высокогорье и в настоящее время является единственным сухопутным маршрутом, связывающим Россию с Грузией и Арменией.

Верхний Ларс Военно-Грузинская дорога РФ Грузия Северная Осетия
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