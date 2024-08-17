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Почти 2,7 тыс. грузовиков ожидают проезда через границу России и Грузии

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Количество грузовиков, ожидающих проезда через российско-грузинскую границу в пункте пропуска "Верхний Ларс" в Северной Осетии, сократилось до 2,7 тыс., сообщается на сайте Центра организации дорожного движения республики.

По данным на 22:50 по Москве, в электронной очереди на проезд в Грузию зарегистрировано 2 тыс. 681 грузовик.

Как сообщалось, 14 августа в очереди было зарегистрировано 3 тыс. 847 грузовиков.

Ранее в пресс-службе Северо-Кавказского таможенного управления "Интерфаксу" сообщили, что МАПП "Верхний Ларс" работает в штатном режиме, однако фактический пропуск грузовиков снизился из-за замедления работы сопредельного пункта пропуска "Казбеги".

Военно-Грузинская дорога проходит в высокогорье и в настоящее время является единственным сухопутным маршрутом, связывающим Россию с Грузией и Арменией.

Верхний Ларс Военно-Грузинская дорога
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