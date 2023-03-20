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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:26

Активы обанкротившегося Signature Bank перейдут к Flagstar Bank

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Основная часть депозитов и часть кредитов Signature Bank, закрытого властями США на прошлой неделе, перейдут к Flagstar Bank.

Федеральная корпорация по страхованию депозитов (FDIC) сообщила, что с понедельника 40 отделений Signature Bank начнут работать в обычном режиме после перехода под управление Flagstar. Вкладчики Signature Bank автоматически становятся вкладчиками Flagstar.

Соглашение с Flagstar включает активы Signature Bank на сумму около $38,4 млрд и кредиты на $12,9 млрд.

Flagstar является подразделением New York Community Bankcorp Inc.

Signature Bank Flagstar Bank
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