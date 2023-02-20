Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

Банки РФ в январе увеличили чистую прибыль в 1,5 раза, до 258 млрд рублей

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Банки РФ в январе заработали 258 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ, что в 1,5 раза выше результата годом ранее и в 1,3 раза ниже прибыли декабря, говорится в обзоре ЦБ о развитии банковского сектора.

Прибыль сектора обеспечили доходы от основной деятельности - чистые процентные и комиссионные доходы выросли на 26% и 16% год к году. По оценкам ЦБ, в январе стоимость риска по кредитам составила около 1%, что ниже среднего исторического уровня в 2%.

Количество прибыльных банков в январе выросло до 263 (81% от общего количества) с 222 в декабре 2022 года (68%), а их доля в активах сектора увеличилась соответственно с 82% до 98%.

Однако, несмотря на прибыль, балансовый капитал банков снизился на 77 млрд рублей, до 12 трлн рублей из-за корректировки нераспределенной прибыли прошлых лет.

"На динамику главным образом повлияли уменьшение нераспределенной прибыли прошлых лет в связи с событиями после отчетной даты (расходы, относящиеся к 2022 году) и изменения в учете субординированных займов (без них балансовый капитал вырос бы почти на 100 млрд рублей)", - отмечает ЦБ.

Информация о динамике регулятивного капитала в январе будет доступна позднее, при этом по результатам декабря 2022 года показатель достаточности совокупного капитала (Н1.0) сократился на 0,1 п.п., до 12,7%, из-за опережающего роста величины взвешенных по риску активов (+3,6%) относительно совокупного капитала (+2,7%).

Ускорение роста активов в декабре вызвано активным наращиванием кредитования в конце года, а также ростом оценки операционного риска, в особенности у банков, перешедших на новый подход. В декабре, как отмечает ЦБ, примерно 200 банков перешли на расчет операционного риска по новому методу.

Регулятивный капитал вырос за счет финансового результата, который для целей расчета нормативов достаточности капитала определяется с учетом действия послаблений, а также докапитализации нескольких банков за счет дополнительной эмиссии акций.

ЦБ РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Росстат оценил спад ВВП РФ в 2022 году в 2,1%

Росстат оценил спад ВВП РФ в 2022 году в 2,1%

Евразийский банк развития продал Национальный резервный банк

Росстат 20 февраля опубликует первую оценку динамики ВВП РФ в 2022 году

Автозаводы Калужской области задумались о запуске производства

Автозаводы Калужской области задумались о запуске производства

Совместное предприятие "Соллерса" и Isuzu подало заявление о ликвидации

Совместное предприятие "Соллерса" и Isuzu подало заявление о ликвидации

G7 и ЕС обсудят систему отслеживания оборота алмазов, чтобы ограничить торговлю камнями из РФ

G7 и ЕС обсудят систему отслеживания оборота алмазов, чтобы ограничить торговлю камнями из РФ

Ижевский завод "АвтоВАЗа" отразил 3,6 млрд рублей убытка за 2022 год

Зампред Банка России Руслан Вестеровский уйдет из ЦБ

Зампред Банка России Руслан Вестеровский уйдет из ЦБ

Facebook и Instagram вводят платную подписку для верифицированных пользователей

Facebook и Instagram вводят платную подписку для верифицированных пользователей

VK выкупил 75% образовательной платформы "Учи.ру" за 8,7 млрд руб., консолидировав 100%

VK выкупил 75% образовательной платформы "Учи.ру" за 8,7 млрд руб., консолидировав 100%
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });