Банки РФ в январе увеличили чистую прибыль в 1,5 раза, до 258 млрд рублей

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Банки РФ в январе заработали 258 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ, что в 1,5 раза выше результата годом ранее и в 1,3 раза ниже прибыли декабря, говорится в обзоре ЦБ о развитии банковского сектора.

Прибыль сектора обеспечили доходы от основной деятельности - чистые процентные и комиссионные доходы выросли на 26% и 16% год к году. По оценкам ЦБ, в январе стоимость риска по кредитам составила около 1%, что ниже среднего исторического уровня в 2%.

Количество прибыльных банков в январе выросло до 263 (81% от общего количества) с 222 в декабре 2022 года (68%), а их доля в активах сектора увеличилась соответственно с 82% до 98%.

Однако, несмотря на прибыль, балансовый капитал банков снизился на 77 млрд рублей, до 12 трлн рублей из-за корректировки нераспределенной прибыли прошлых лет.

"На динамику главным образом повлияли уменьшение нераспределенной прибыли прошлых лет в связи с событиями после отчетной даты (расходы, относящиеся к 2022 году) и изменения в учете субординированных займов (без них балансовый капитал вырос бы почти на 100 млрд рублей)", - отмечает ЦБ.

Информация о динамике регулятивного капитала в январе будет доступна позднее, при этом по результатам декабря 2022 года показатель достаточности совокупного капитала (Н1.0) сократился на 0,1 п.п., до 12,7%, из-за опережающего роста величины взвешенных по риску активов (+3,6%) относительно совокупного капитала (+2,7%).

Ускорение роста активов в декабре вызвано активным наращиванием кредитования в конце года, а также ростом оценки операционного риска, в особенности у банков, перешедших на новый подход. В декабре, как отмечает ЦБ, примерно 200 банков перешли на расчет операционного риска по новому методу.

Регулятивный капитал вырос за счет финансового результата, который для целей расчета нормативов достаточности капитала определяется с учетом действия послаблений, а также докапитализации нескольких банков за счет дополнительной эмиссии акций.