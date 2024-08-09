Шадаев отметил, что уголовное наказание за нарушения при продаже сим-карт пока не обсуждается

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Минцифры России не обсуждает введение уголовной ответственности за неоднократное нарушение требований по продаже сим-карт. Об этом сообщил в пятницу журналистам министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

"Пока не обсуждается", - сказал Шадаев на площадке форума "Цифровая эволюция", отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что операторы связи обсуждают с Минцифры возможность введения уголовной ответственности для сотрудников салонов связи за нарушения в порядке регистрации новых абонентов и работе с персональными данными для усиления борьбы с рынком серых сим-карт. Речь идет о случаях неоднократных нарушений правил работы при регистрации новых абонентов и с персональными данными в рамках Единой биометрической системы (ЕБС).