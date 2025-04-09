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Шадаев допустил введение уголовной ответственности за незаконную регистрацию сим-карт

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - В России могут ввести уголовную ответственность за нарушение правил регистрации сим-карт, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев на форуме "Телеком 2025", организованном газетой "Ведомости".

"Скорее всего, будет вводиться уголовная ответственность за нарушение правил реализации сим-карт", - сказал министр, не раскрыв деталей готовящегося нововведения.

Летом 2024 года "Коммерсантъ" со ссылкой на источники писал, что операторы связи обсуждают с Минцифры возможность введения уголовной ответственности для сотрудников салонов связи за нарушения в порядке регистрации новых абонентов и работе с персональными данными для усиления борьбы с рынком серых сим-карт. Речь шла о случаях неоднократных нарушений правил работы при регистрации новых абонентов и с персональными данными в рамках Единой биометрической системы (ЕБС), писало издание.

"Пока не обсуждается", - комментировал тогда Шадаев.

В 2024 году был принят закон, упорядочивающий взаимоотношения между операторами связи и абонентами, в том числе иностранными гражданами и лицами без гражданства, при оказании услуг мобильной связи.

Согласно закону, у гражданина России может быть не более 20 сим-карт, у иностранца - 10, в том числе корпоративных.

Операторы связи должны до начала оказания услуг проверять достоверность сведений об абоненте с использованием Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА), Единой биометрической системы (ЕБС), системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) либо при подтверждении паспортных данных в организациях, определяемых правительством. Если сведения недостоверны - услуги связи не оказываются, говорится в законе.

Закон также устанавливает, что договор об оказании услуг связи с иностранцем может быть заключен при наличии его данных в ЕБС и только очно, заключать договор через интернет запрещается. В договоре будет указываться номер IMEI устройства, в котором используется сим-карта.

После проверки оператор должен будет направить сведения в Государственную информационную систему контроля сим-карт РКН (информсистема КСИМ).

Согласно закону, правительство устанавливает требования к помещениям и местам заключения договоров об оказании услуг связи. Кроме того, организации и ИП смогут передавать сим-карты только сотрудникам, работающим на основании трудового или возмездного гражданско-правового договора. Информация о работниках вносится в ЕСИА, указывается в законе.

Наличную оплату услуг связи можно будет производить только после идентификации плательщика в отделениях банков, почтовой связи, иных определяемых правительством организациях, а также через специально оборудованные терминалы, соответствующие установленным правительством требованиям.

ЕБС ЕСИА Максут Шадаев Минцифры правительство РКН
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