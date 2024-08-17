Пожар в Ялтинском горнолесном заповеднике локализован на площади почти 3 га

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Пожарные локализовали возгорание растительности в Ялтинском горнолесном заповеднике в субботу вечером на площади 2,9 га, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Крыму в своем телеграм-канале.

Уточняется, что для ликвидации пожара привлекалась группировка из 75 человек и 27 единиц техники.

Ранее пресс-служба ГУ МЧС сообщала, что возгорание сухой растительности произошло около 14:37 на территории заповедника, первоначально его площадь составляла 0,01 га.

Сведений о погибших и пострадавших не поступало, угрозы населенным пунктам не было.