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Пожар в Ялтинском горнолесном заповеднике потушен

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Пожар в Ялтинском горнолесном заповеднике на площади почти 3 га ликвидирован в воскресенье вечером, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Крыму.

Ранее сообщалось, что для ликвидации пожара на площади 2,9 га привлекалась группировка из 75 человек и 27 единиц техники, он был локализован в субботу вечером.

Возгорание сухой растительности произошло около 14:37 в субботу, первоначально площадь пожара составляла 0,01 га.

Сведений о погибших и пострадавших не поступало, угрозы населенным пунктам не было.

МЧС России
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