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Грузовикам временно запретили проезд по Военно-Грузинской дороге

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Движение грузовиков временно прекращено на участке Военно-Грузинской дороги из-за ухудшения погодных условий на территории Грузии, сообщило главное управление МЧС по Северной Осетии.

"В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии и невозможностью обеспечения безопасного проезда запрещено движение большегрузных автотранспортных средств на участке Владикавказ - Ларс в направлении на выезд из РФ с 08:20 мск до особого распоряжения", - говорится в сообщении.

Военно-Грузинская дорога - единственный сухопутный маршрут, который связывает Россию с Грузией и Арменией.

Военно-Грузинская дорога Грузия Северная Осетия МЧС РФ
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