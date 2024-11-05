Грузовикам временно запретили проезд по Военно-Грузинской дороге

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Движение грузовиков временно прекращено на участке Военно-Грузинской дороги из-за ухудшения погодных условий на территории Грузии, сообщило главное управление МЧС по Северной Осетии.

"В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии и невозможностью обеспечения безопасного проезда запрещено движение большегрузных автотранспортных средств на участке Владикавказ - Ларс в направлении на выезд из РФ с 08:20 мск до особого распоряжения", - говорится в сообщении.

Военно-Грузинская дорога - единственный сухопутный маршрут, который связывает Россию с Грузией и Арменией.