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Сотрудники МЧС ранены в результате атаки дрона в ДНР

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Четверо сотрудников МЧС пострадали в Горловке в Донецкой народной республике в результате атаки беспилотника, сообщили в МЧС РФ в воскресенье.

"В ДНР из-за атаки беспилотника пострадали 4 сотрудника МЧС России. Сегодня ночью в Горловке загорелась легковушка из-за попадания ВОП. Во время тушения произошла атака на пожарный автомобиль с БПЛА", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой ведомства.

По данным МЧС, все пострадавшие сотрудники госпитализированы. Также, как сообщается, была повреждена автоцистерна.

ДНР Горловка МЧС РФ
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