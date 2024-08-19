Военные РФ взяли под контроль ж/д станцию Выемка и населенный пункт Артемово в ДНР

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Войска группировки "Юг" взяли под контроль железнодорожную станцию Выемка в ДНР, сообщает министерство обороны РФ в понедельник.

"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, освободили железнодорожную станцию Выемка Донецкой народной республики и нанесли поражение живой силе и технике 24-й, 72-й механизированных, 27-й реактивно-артиллерийской, 72-й десантно-штурмовой бригад ВСУ", - говорится в сообщении.

Также нанесены удары по позициям 116-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Константиновка, Часов Яр, Елизаветовка, Кучеров Яр и Разлив (ДНР). ВСУ потеряли до 570 военнослужащих и шесть автомобилей, говорится в сводке.

Сообщается, что также российская группировка войск "Центр" взяла под контроль населенный пункт Артемово Донецкой народной республики.

"Подразделениями группировки войск "Центр" в результате активных действий освобожден один из крупных населенных пунктов дзержинской агломерации Артемово Донецкой народной республики", - говорится в сообщении.