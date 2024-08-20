Минсельхоз планирует достичь полного обеспечения России своими яблоками к 2028 году

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Россия планирует к 2028 году достичь полного обеспечения яблоками собственного производства, заявила министр сельского хозяйства Оксана Лут во время посещения президентом Владимиром Путиным садоводческого хозяйства ООО "Агро 07" в Кабардино-Балкарии.

Президент спросил, какие меры поддержки применяются в отношении производителей плодово-ягодной отрасли.

Лут сообщила, что в 2023 году самообеспеченность России по яблокам составила 87%, а к 2028 году этот показатель должен быть доведен до 100%.

В 2024 году Минсельхоз вместе с региональными органами управления АПК решил увеличить целевые показатели по закладке многолетних насаждений в 2025-2027 годах. Площадь садов и ягодников за этот период по сравнению с ранее запланированными значениями вырастет на 35,5% - с 19,1 тысячи га до 25,5 тысяч га, в 2028-2030 годах намечено заложить еще порядка 19 тысяч га новых садов и ягодников.

ООО "Агро 07", основанное в 2007 году, специализируется на производстве и переработке плодоовощной продукции, прежде всего из яблок. Сады агропредприятия расположены в двух муниципальных районах КБР на площади около 200 га, в этом году предприятие планирует заложить сад площадью еще 40 га.

Хозяйство располагает современными плодохранилищами. В текущем году компания планирует собрать порядка 10 тыс. тонн яблок. С 2020 года ООО "Агро 07" начало специализироваться и на выращивании голубики, в прошлом году ее собрали 25 тонн. Хозяйство также выпускает натуральную фруктовую пастилу без сахара.

В 2024 году году из-за аномальных заморозков в мае многолетние плодовые и ягодные насаждения были повреждено более чем на 13,5 тысячах га. В результате Минсельхоз снизил прогноз сбора яблок до 1,5 млн тонн с прежней оценки в 1,8 млн тонн. В 2023 году было собрано 1,7 млн тонн яблок. Ведомство не исключало увеличения поставок яблок из-за рубежа.

На вопросы, связанные с обеспечением страны яблоками президент обратил внимание на совещании с членами правительства в июне. Он поинтересовался у министра сельского хозяйства, "не останемся ли мы без яблок в связи с этими заморозками", и поручил проработать с экономическим блоком правительства вопросы, связанные с привлечением инвестиций в садоводческую отрасль.

Лут сообщила тогда, что согласно доктрине продовольственной безопасности пороговое значение по плодовой продукции составляет 60%, и именно его надо достичь к 2030 году. Сейчас, по ее словам, этот показатель составляет 44%.

Путин тогда подчеркнул, что не стоит тянуть до 2030 года. "Мне кажется, быстрее все можно сделать (...) Яблоневые сады не можем посадить, что ли?" - заметил на совещании президент, пообещав обсудить вопрос об увеличении производства яблок в России с вице-премьером Дмитрием Патрушевым.