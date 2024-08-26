В Минздраве возвращена должность главного внештатного психиатра-нарколога

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - В российском Минздраве возвращена должность главного внештатного психиатра-нарколога, которая ранее была исключена из номенклатуры специалистов министерства, сообщил сайт ведомства.

Сейчас главным внештатным специалистом психиатром-наркологом Минздрава является Светлана Шпорт.

Шпорт с 2022 года является генеральным директором ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени Сербского" Минздрава.

Ранее должность главного внештатного психиатра-нарколога занимал Евгений Брюн. В августе 2022 году информированный источник сообщил "Интерфаксу", что с Брюном проводятся следственные действия.

В Минздраве тогда сообщили, что Брюн не является главным внештатным специалистом министерства; его должность была исключена из номенклатуры главных внештатных специалистов.

20 августа 2022 года Брюн был помещен под домашний арест. В прокуратуре Москвы тогда заявили, что нарколога обвинили в хищении не менее 20 млн рублей при поставках медизделий по завышенным ценам. В ОНК Москвы сообщали, что Брюн вины не признал.