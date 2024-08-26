Поиск
ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 12:32

В Минздраве возвращена должность главного внештатного психиатра-нарколога

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - В российском Минздраве возвращена должность главного внештатного психиатра-нарколога, которая ранее была исключена из номенклатуры специалистов министерства, сообщил сайт ведомства.

Сейчас главным внештатным специалистом психиатром-наркологом Минздрава является Светлана Шпорт.

Шпорт с 2022 года является генеральным директором ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени Сербского" Минздрава.

Ранее должность главного внештатного психиатра-нарколога занимал Евгений Брюн. В августе 2022 году информированный источник сообщил "Интерфаксу", что с Брюном проводятся следственные действия.

В Минздраве тогда сообщили, что Брюн не является главным внештатным специалистом министерства; его должность была исключена из номенклатуры главных внештатных специалистов.

20 августа 2022 года Брюн был помещен под домашний арест. В прокуратуре Москвы тогда заявили, что нарколога обвинили в хищении не менее 20 млн рублей при поставках медизделий по завышенным ценам. В ОНК Москвы сообщали, что Брюн вины не признал.

Евгений Брюн Минздрав Светлана Шпорт
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Челябинской области заводы ограничат работу из-за безветренной погоды

В Челябинской области заводы ограничат работу из-за безветренной погоды

Возгорание на Омском НПЗ полностью локализовано

Рособрнадзор подтвердил получение десятков жалоб на отказ в зачислении в 10-е классы

Рособрнадзор подтвердил получение десятков жалоб на отказ в зачислении в 10-е классы

Семь человек госпитализированы в результате пожара на Омском НПЗ

Глава МАГАТЭ решил во вторник посетить Курскую АЭС

Глава МАГАТЭ решил во вторник посетить Курскую АЭС

На Омском НПЗ заявили, что пожар не повлияет на производственную программу

Военные сообщили об отражении атак штурмовых групп ВСУ в Курской области

Издательство "Просвещение" заявило, что не нарушает антимонопольное законодательство

Издательство "Просвещение" заявило, что не нарушает антимонопольное законодательство

На Омском НПЗ загорелось технологическое оборудование

Минобороны РФ заявило об ударе по энергообъектам, обеспечивавшим ВПК Украины

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });