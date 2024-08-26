В Омске после пожара на НПЗ не выявили опасного загрязнения воздуха

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - В Омске после пожара на Омском НПЗ "Газпром нефти" лабораторный контроль за воздухом не выявил превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ, сообщило региональное управление Роспотребнадзора.

Замеры проводило Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области" в ближайшей от НПЗ жилой застройке.

"Проведенные замеры показали, что концентрация оксида углерода, взвешенных частиц, азота диоксида, диоксида серы, дигидросульфида (сероводород), фенола, соответствует гигиеническим нормативам, превышений гигиенических нормативов не установлено", - говорится в сообщении.

26 августа на заводе загорелось технологическое оборудование. Погиб один сотрудник, пострадали еще шестеро. Пожар полностью потушили вечером.

Омский НПЗ "Газпром нефти" обеспечивает нефтепродуктами внутренний российский рынок, поставки с завода также идут в Казахстан. Производственные мощности - почти 23 млн тонн нефти и конденсата.