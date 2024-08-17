Пеплопад от вулкана Шивелуч прошел в поселке на Камчатке

Фото: Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Небольшой пеплопад от извергающегося на Камчатке вулкана Шивелуч прошел в воскресенье утром в местном поселке, сообщает главное управление МЧС России по Камчатскому краю.

"Зафиксировано выпадение незначительного количества вулканического пепла в поселке Усть-Камчатск Усть-Камчатского района", - говорится в сообщении.

По данным МЧС, жизнедеятельность в райцентре не нарушена.

Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН в воскресенье сообщает, что вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту до 8 км над уровнем моря.

"Началось извержение вулкана Шивелуч, купол Каран/300 лет РАН. По визуальной оценке, высота пепловой колонны - 8 км над уровнем моря. Непрерывные электростатические разряды высокой энергии. Выдавливание лавы", - говорится в телеграм-канале института.

Для Шивелуча установлен оранжевый код опасности для авиации. Вулкан опасен для местных авиаперевозок.

Шивелуч - самый северный действующий вулкан Камчатки, расположенный в 45 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района, где проживают около 5 тыс. человек. Это один из крупнейших вулканов Камчатки.