"Лаборатория Касперского" предупредила о мошенническом сборе криптовалюты на помощь Дурову

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Эксперты "Лаборатории Касперского" выявили почтовую спам-рассылку на английском языке, целью которой назван сбор средств на юридическую защиту основателя Telegram Павла Дурова, сообщила компания.

"В письмах злоумышленники выдают себя за правозащитные организации, утверждают, что стремятся обеспечить свободу Павла Дурова и защитить права людей во всём мире. В сообщениях содержится призыв внести свой вклад в это дело - перевести деньги в криптовалюте (BTC, ETH и TRX) на один из указанных кошельков", - сказано в сообщении.

Авторы писем меняют формулировки, чтобы преодолеть фильтры, избегают повторов и используют синонимы вроде "помочь" и "поддержать" ("help" and "support"), "пожертвовать" и "собрать" ("donate" and "raise"). Кроме того, название организации, от имени которой якобы идёт сбор средств, тоже меняется.

"Злоумышленники часто пользуются новостной повесткой и реагируют на ситуацию в мире очень быстро. Так, эту скам-рассылку наши решения обнаружили уже на следующий день после появления первых новостей о ситуации вокруг основателя Telegram", - прокомментировал Андрей Ковтун, руководителя группы защиты от почтовых угроз в "Лаборатории Касперского".

Дуров был задержан по прилете во Францию 24 августа. С тех пор он находится под стражей, его допрашивают. Прокуратура Парижа сообщила, что его подозревают в причастности к 12 преступлениям, совершенным с помощью Telegram.