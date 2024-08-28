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ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 16:38

Взят под контроль населенный пункт Камышевка в ДНР

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Войска группировки "Центр" взяли под контроль населённый пункт Камышевка в Донецкой народной республике, сообщает министерство обороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Центр" активными действиями освободили населенный пункт Камышевка Донецкой народной республики и продолжают продвижение в глубину обороны противника", - сказано в сообщении, распространённом в среду.

Нанесено поражение формированиям 44-й, 53-й, 100-й механизированных, 68-й егерской, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 15-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Розовка, Дружба, Гродовка, Дзержинск, Карловка, Галицыновка, Лесовка и Михайловка (ДНР).

Военнослужащие группировки за сутки отразили семь контратак штурмовых групп противника, говорится в сводке.

Потери противника составили до 475 военнослужащих, бронетранспортер М113, два автомобиля, семь единиц артиллерийского вооружения, информирует Минобороны РФ.

ВСУ ДНР Минобороны Камышевка
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