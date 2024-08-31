Поиск
ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 10:22

В Адыгее задержан вербовщик международных террористов

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила о задержании в Адыгее вербовщика, склонявшего местных жителей к нападениям на силовиков.

"Задержанный, являясь последователем идеологии запрещенной на территории России международной террористической организации, установил контакт с ее зарубежными эмиссарами и присягнул на верность главарю", - сообщил Центр общественных связей (ЦОС) спецслужбы.

По данным следствия, задержанный "склонял жителей Майкопа к совершению нападений на сотрудников правоохранительных органов РФ и последующему выезду в лагеря МТО на территорию одной из стран Центральной Азии".

При обыске у него обнаружены и изъяты средства связи, содержащие переписку с террористами, видеозапись его клятвы на верность терорганизации.

Как сообщили в ЦОС, по данному факту следственным отделением УФСБ России по республике Адыгея возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.5 (организация деятельности террористической организации и участие в такой организации) УК РФ.

Адыгея ФСБ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Одиннадцать пострадавших после обстрела Белгорода находятся в тяжелом состоянии

МЧС сообщило о плохих условиях для привлечения авиации к поиску Ми-8 на Камчатке

Глава Камчатского края сообщил, что облет территории не помог в поиске Ми-8

В Ростовской области будет заново открыто высшее военное командное училище связи

В Ростовской области будет заново открыто высшее военное командное училище связи

Росавиация сообщила, что на борту пропавшего Ми-8 могут находиться 22 человека

На Камчатке перестал выходить на связь вертолет Ми-8

СКР возбудил уголовное дело после украинского обстрела Белгорода

СКР возбудил уголовное дело после украинского обстрела Белгорода

Число погибших после атаки на Белгород выросло до пяти человек

Военная операция на Украине

В результате обстрела Белгорода с пригородом один человек погиб, семеро пострадали

Что произошло за день: пятница, 30 августа

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });