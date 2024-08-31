В Адыгее задержан вербовщик международных террористов

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила о задержании в Адыгее вербовщика, склонявшего местных жителей к нападениям на силовиков.

"Задержанный, являясь последователем идеологии запрещенной на территории России международной террористической организации, установил контакт с ее зарубежными эмиссарами и присягнул на верность главарю", - сообщил Центр общественных связей (ЦОС) спецслужбы.

По данным следствия, задержанный "склонял жителей Майкопа к совершению нападений на сотрудников правоохранительных органов РФ и последующему выезду в лагеря МТО на территорию одной из стран Центральной Азии".

При обыске у него обнаружены и изъяты средства связи, содержащие переписку с террористами, видеозапись его клятвы на верность терорганизации.

Как сообщили в ЦОС, по данному факту следственным отделением УФСБ России по республике Адыгея возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.5 (организация деятельности террористической организации и участие в такой организации) УК РФ.