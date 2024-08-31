Пострадавших при жесткой посадке Ан-2 в Северной Осетии передали медикам

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Спасатели эвакуировали людей, пострадавших во время жесткой посадки самолета Ан-2 в Северной Осетии, сообщила в субботу пресс-служба ГУ МЧС РФ по республике.

"Сотрудники МЧС России транспортировали трех пострадавших к автомобилю, который смог подъехать максимально близко к месту посадки воздушного судна. На этой машине их доставили к каретам скорой помощи и передали медикам. Остальные пострадавшие в сопровождении спасателей дошли до медицинских работников самостоятельно", - говорится в сообщении.

На месте посадки Ан-2 остается пилот самолета. Для эвакуации людей привлекались 28 специалистов и семь единиц техники.

Ранее МЧС сообщило, что самолет Ан-2 с 12 людьми на борту совершил жесткую посадку в Пригородном районе Северной Осетии. На его поиски с аэродрома ДОСААФ вылетел еще один самолет. Ан-2 обнаружили между селениями Майрамадаг и Кобан, к месту происшествия были направлены спасатели и вертолет Росавиации.

По предварительным данным ЕДДС Пригородного района, в севшем самолете было шесть человек. Еще восемь человек оказались парашютистами и успели выпрыгнуть из самолета до аварийной посадки.

Как утонили в МЧС, Ан-2 совершал учебно-тренировочный полет. "На его борту находились 15 человек. Во время полета 8 парашютистов десантировались (...) В результате жесткой посадки пострадали 7 человек, среди них 3 ребенка", - говорится в сообщении ведомства.

Во Владикавказском аэроклубе ДОСААФ России "Интерфаксу" сообщили, что причиной аварийной посадки самолета могла стать неблагоприятная погода или отказ двигателя. К выяснению обстоятельств жесткой посадки Ан-2 подключились следователи и военная прокуратура Владикавказского гарнизона Южного военного округа.