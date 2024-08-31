Одиннадцать пострадавших после обстрела Белгорода находятся в тяжелом состоянии

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - В стационарах Белгорода после обстрела города на лечении находятся 37 человек, в том числе семь детей, сообщил "Интерфаксу" в субботу помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

Состояние 11 пострадавших - тяжелое, за жизни двоих из них борются врачи, отметил он.

Проводятся телемедицинские консультации со специалистами федеральных центров. Запланирована медицинская эвакуация троих пострадавших для продолжения лечения в Москву.

Еще девять пострадавших получили медицинскую помощь амбулаторно.

Оказание медицинской помощи координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России, добавил Кузнецов.

Ранее Следственный комитет России сообщил о возбуждении уголовного дела в связи с атакой ВСУ на Белгород и Белгородский район 30 августа. В сообщении ведомства отмечалось, что в результате обстрела погибли пять человек, 46, в том числе семь детей, пострадали, повреждены объекты инфраструктуры.