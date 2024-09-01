Минобороны РФ заявило о взятии под контроль населенного пункта Птичье в ДНР

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - В министерстве обороны РФ сообщили, что подразделения группировки войск "Центр" взяли под контроль населенный пункт Птичье в Донецкой народной республике, продолжают продвижение в глубину обороны ВСУ.

"Нанесено поражение формированиям 32-й, 53-й, 117-й, 151-й механизированных, 142-й пехотной бригад ВСУ, 37-й бригады морской пехоты, 15-й бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Калиново, Дзержинск, Гродовка, Димитров, Леонидовка, Михайловка, Николаевка и Селидово Донецкой народной республики. Отразили восемь контратак штурмовых групп 53-й механизированной, 142-й пехотной, 71-й егерской, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ, 12-й, 14-й бригад Нацгвардии и штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины", - заявили в министерстве.

По данным Минобороны РФ, потери ВСУ за сутки на данном направлении составили до 560 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, пять автомобилей и семь единиц артиллерийского вооружения.

"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 44-й, 115-й механизированных бригад ВСУ, 119-й бригады теробороны, 12-й бригады специального назначения "Азов" (запрещена в РФ - ИФ) в районах населенных пунктов Петропавловка, Кругляковка Харьковской области, Ямполь и Красный Лиман Донецкой народной республики. Отразили четыре контратаки подразделений 116-й механизированной, 77-й аэромобильной бригад ВСУ и 1-го батальона Нацгвардии", - сообщили военные.

В ведомстве заявили, что потери украинских сил за сутки составили до 510 военнослужащих, танк, боевая бронированная машина "Козак", девять автомобилей; в ходе контрбатарейной борьбы поражены шесть единиц артиллерийского вооружения, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36, станция радиоэлектронной борьбы "Анклав" и шесть полевых складов боеприпасов.

"Подразделения группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 58-й, 72-й механизированных, 58-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Водяное, Новоукраинка и Разлив Донецкой народной республики. Отражена контратака штурмовой группы 72-й механизированной бригады ВСУ", - говорится в сводке.

Сообщается, что за сутки на данном направлении ВСУ потеряли до 100 военнослужащих, танк, два автомобиля и две единицы артиллерийского вооружения.

Подразделения группировки войск "Север" на волчанском и липцовском направлениях нанесли поражение двум бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Кудиевка и Волчанск Харьковской области. Украинская армия на этом участке фронта потеряла до 30 военнослужащих, танк, бронетранспортер, четыре автомобиля, три гаубицы Д-30 и боевую машину реактивной системы залпового огня Vampire, заявили в министерстве обороны РФ.

"Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям 141-й пехотной, 31-й механизированной бригад ВСУ, 37-й бригады морской пехоты и 124-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Малые Щербаки, Малая Токмачка Запорожской области, Змиевка и Веселое Херсонской области. Потери ВСУ составили до 60 военнослужащих, два автомобиля и две 155-мм гаубицы FH-70", - сообщили в Минобороны РФ.

В Минобороны РФ сообщили, что потери украинской армии в зоне действий группировки составили: до 660 военнослужащих, танк, пять автомобилей, самоходная артиллерийская установка М109 Paladin, две артиллерийские установки Krab, два орудия Д-20, три гаубицы, две станции радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов.

Российские военные сообщили об ударе по цехам сборки украинских беспилотников и ангарам для их хранения в Харьковской области.

"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожены радиолокационная станция воздушного наблюдения RPS-42 производства Израиля. Поражены цеха по сборке беспилотных летательных аппаратов и ангары для их хранения в Харьковской области, а также скопления живой силы и военной техники противника в 133 районах", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

В ведомстве заявили, что средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты три управляемые авиационные бомбы Hammer, шесть реактивных снарядов HIMARS и Vampire, а также 171 беспилотник.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 641 самолет, 283 вертолета, 30920 беспилотных летательных аппаратов, 575 зенитных ракетных комплексов, 17801 танк и другие боевые бронированные машины, 1434 боевые машины реактивных систем залпового огня, 13898 орудий полевой артиллерии и минометов, 25501 единица специальной военной автомобильной техники", - говорится в сводке.