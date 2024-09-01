В ресторане Ростова-на-Дону потушили пожар на площади 700 кв. м

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Пожарные в воскресенье ликвидировали возгорание в ресторане этнопарка в Ростове-на-Дону на площади 700 кв. м, сообщает ГУ МЧС по Ростовской области.

"Пожар произошел сегодня рано утром на Кумженской улице. Пламя охватило 700 квадратных метров. Горел ресторан в этнопарке "Кумжа", - говорится в сообщении регионального главка ведомства, размещенном в его телеграм-канале.

В ликвидации возгорания принимали участие 28 пожарных МЧС и десять единиц спецтехники.

Предварительной причиной возгорания назван аварийный режим работы электропроводки, окончательную установят дознаватели МЧС.