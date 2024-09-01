Водоснабжение 19 санаториев в Ессентуках остановлено из-за аварии на сетях

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Почти два десятка санаториев в городе Ессентуки (Ставропольский край) и три сотни абонентов на десяти улицах остались без воды в воскресенье из-за аварии на водоводе диаметром 400 мм, сообщает ГУП "Ставрополькрайводоканал".

В связи с проведением аварийно-восстановительных работ, ориентировочно до 18:00 1 сентября временно ограничена подача воды для части абонентов ГУП СК "Ставрополькрайводоканал" в Ессентуках, говорится в сообщении в телеграм-канале предприятия.

Согласно сообщению, авария на водоводе произошла в районе санатория "Шахтер" со стороны улицы Железнодорожная. В результате временно ограничена подача воды по улицам Пятигорская, Ленина, Баталинская, Анджиевского, Понамарева, Островского, Семашко, Гааза, Менделеева, Разумовского.

"В зоне временного ограничения водоснабжения 300 абонентов, а также санатории: Россия, Военный, Нива, Сеченова, Анджиевского, Целебный ключ, Москва, Клинический, Павлова, Шахтер, Воронеж, АМО ЗИЛ, Исток, Источник, Родина, Kras Hotel, Дача генерала Николаева, Кавказ, Понтос Плаза", - информирует "Ставрополькрайводоканал".

Местный филиал предприятия намерен организовать подвоз воды по заявкам в диспетчерскую службу.