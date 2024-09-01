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ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 16:18

Что произошло за день: воскресенье, 1 сентября

Крушение вертолета на Камчатке, локализация пожара на МНПЗ, парламентские выборы в Азербайджане

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Пропавший накануне на Камчатке Ми-8 потерпел крушение. Уже обнаружены 17 тел погибших, поиски были прерваны до утра. Ранее сообщалось, что на борту находились 22 человека. Приоритетная версия - ошибка пилотирования в условиях тумана.

- Минобороны РФ сообщило о нанесении ударов по украинским формированиям в районах 17 населенных пунктов Курской области.

- Пожарные локализовали возгорание на Московском НПЗ в Капотне, сообщили утром в МЧС. Пожар произошел в результате падения беспилотника.

- В Белгороде и Белгородском районе в результате обстрела в воскресенье пострадали 11 человек.

- Правящая партии Азербайджана получает большинство в парламенте нового созыва по итогам внеочередных выборов, свидетельствуют данные экзит-пола Oracle Advisory Group.

- Футболисты "Оренбурга" и московского "Динамо" сыграли со счетом 2:2.

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