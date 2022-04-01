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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:11

Airbus будет искать альтернативу поставкам титана из РФ

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Европейский авиапромышленный концерн Airbus в условиях действия западных санкций против РФ намерен искать альтернативные источники поставок титана.

"Геополитические риски интегрированы в политику Airbus в отношении поставщиков титана. Мы защищены в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Мы активизируем наши усилия по обеспечению альтернативных источников поставок", - сообщил "Интерфаксу" представитель Airbus.

В РФ расположен крупнейший поставщик титана для многих компаний мировой авиакосмической промышленности - ПАО "Корпорация "ВСМПО-Ависма".

В начале марта о приостановке закупки титана из России сообщил американский концерн Boeing Co.

Основной бенефициар "ВСМПО-Ависмы" - зампредседателя совета директоров Михаил Шелков, напрямую и косвенно он контролирует 66,42% акций "ВСМПО-Ависмы". Блокирующий пакет - 25% плюс 1 акция - у госкорпорации "Ростех".

Airbus
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