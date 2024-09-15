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Одиннадцать человек пострадали в ДТП с пассажирским автобусом в Омске

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Прокуратура проводит проверку после столкновения легкового автомобиля с пассажирским автобусом в Кировском округе города Омска, сообщает в воскресенье пресс-служба областной прокуратуры.

"Предварительно установлено, что 43-летняя водитель Toyota Land cruiser, двигаясь по улице 70 лет Октября, при повороте налево не предоставила преимущество в движении встречному автомобилю "Лада Гранта" и пассажирскому автобусу, следующему по маршруту № 344", - говорится в сообщении.

Как сообщается, медицинская помощь понадобилась 11 из 12 пассажиров автобуса, в том числе 6-летней девочке.

Омск
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