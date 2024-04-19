Первый в РФ комплекс по переработке ТКО полного цикла открыли в Подмосковье

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Открытие в России крупнейшего завода по переработке пластика и завода по производству готовых изделий из вторичной гранулы, которые вместе представляют собой первый в стране комплекс по переработке твердых коммунальных отходов (ТКО) полного цикла, состоялось в пятницу в Подмосковье, сообщает пресс-служба вице-премьера Виктории Абрамченко.

"На сегодняшний день это флагманский проект в рамках нацпроекта "Экономика замкнутого цикла". Представители российского бизнеса рискнули вложить колоссальные инвестиции в этот проект. 11,7 млрд руб. - стоимость проекта, 2,9 млрд руб. - федеральное финансирование в рамках мер поддержки, которые идут по линии ППК РЭО (публично-правовая компания "Российский экологический оператор"). Что отдельно порадовало - что на этом объекте есть уникальные очистные сооружения, которые работают с несколькими ступенями очистки. Это современный экологичный проект", - сказала Абрамченко, чьи слова приводятся в сообщении.

По словам гендиректора РЭО Дениса Буцаева, это также единственный в Восточной Европе подобный проект полного цикла переработки.

"Предприятие "Эколайн-вторпласт" - первый в России комплекс по переработке твердых коммунальных отходов (ТКО) полного замкнутого цикла и единственный в своем роде на территории Восточной Европы и постсоветского пространства. Единая локация объединяет сортировку и переработку вторсырья из отходов в полный цикл, оптимизирует транспортную логистику, сокращает углеродный след конечной продукции. Проект реализован при поддержке РЭО в беспрецедентно короткие сроки - за 23 месяца", - сказал Буцаев.

В сообщении отмечается, что комплекс является крупнейшим в России заводом по переработке пластиков из ТКО мощностью 60 тысяч тонн в год. Завод сможет производить из вторичной гранулы "Экопласт" 120 тыс. контейнеров в год.

На комплексе мощностью 1200 тысяч тонн в год из потока ТКО отбираются полимеры (21 вид пластиковых отходов), передаются на завод "Эколайн-вторпласт", где из них производится вторичная гранула, из которой на заводе "Экопласт" производятся готовые изделия - мусорные контейнеры и паллеты с содержанием вторичной гранулы от 30 до 100%.

"Технологическая концепция завода "Эколайн-вторпласт" заключается в производстве гранулы максимальной чистоты food grade, которую можно использовать для производства упаковки для продуктов питания. Добиться этого позволит многоуровневая система сортировки сырья и многоступенчатая технология горячей мойки с применением эффективных моющих средств, что позволяет максимально сохранить первичные свойства перерабатываемых материалов. Из готовой продукции завода можно будет изготовить те же изделия без добавления первичных ресурсов",- сказано в сообщении.

В рамках официального открытия на предприятии состоялось подписание соглашения о взаимодействии в области переработки отходов из полиэтилентерефталата - поставке флексы, произведенной на заводе "Эколайн-вторпласт", компании "Сибур" для производства вторичной гранулы Vivilen.