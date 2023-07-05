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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:10

Белоруссия и РФ совместно построят завод по утилизации шин в Воронежской области

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Белоруссия и Россия договорились о постройке в Воронежской области РФ завода по утилизации шин. Об этом сообщило корпоративное издание "Вестник Белнефтехима".

Как отмечается, соответствующее соглашение Российский экологический оператор (РЭО) заключил с компаниями "Экологическая инициатива" и "БелинжинирингстройИнвест". Документ подписан в Уфе на полях X Форума регионов Белоруссии и РФ. Стоимость проекта оценивается в 854 млн российских рублей.

Сообщается, что проект будет реализован на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) промышленно-производственного типа в Воронежской области.

"Продолжаем развивать сотрудничество с белорусскими партнерами. На форуме было подписано соглашение, которое предполагает взаимодействие в сфере обращения со вторичными ресурсами. В частности, речь идет о переработке резинотехнических изделий, отработанных автопокрышек. Совместные проекты будут реализовываться на принципах экономики замкнутого цикла, направленных на максимальное вовлечение в хозяйственный оборот вторичных ресурсов", - прокомментировал генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Белоруссия Воронежская область Вестник Белнефтехима Российский экологический оператор (РЭО)
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