Белоруссия и РФ совместно построят завод по утилизации шин в Воронежской области

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Белоруссия и Россия договорились о постройке в Воронежской области РФ завода по утилизации шин. Об этом сообщило корпоративное издание "Вестник Белнефтехима".

Как отмечается, соответствующее соглашение Российский экологический оператор (РЭО) заключил с компаниями "Экологическая инициатива" и "БелинжинирингстройИнвест". Документ подписан в Уфе на полях X Форума регионов Белоруссии и РФ. Стоимость проекта оценивается в 854 млн российских рублей.

Сообщается, что проект будет реализован на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) промышленно-производственного типа в Воронежской области.

"Продолжаем развивать сотрудничество с белорусскими партнерами. На форуме было подписано соглашение, которое предполагает взаимодействие в сфере обращения со вторичными ресурсами. В частности, речь идет о переработке резинотехнических изделий, отработанных автопокрышек. Совместные проекты будут реализовываться на принципах экономики замкнутого цикла, направленных на максимальное вовлечение в хозяйственный оборот вторичных ресурсов", - прокомментировал генеральный директор РЭО Денис Буцаев.