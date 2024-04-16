Власти РФ обещали ввести новые стимулы для использования вторсырья в экономике

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Новые меры стимулирования для использования вторичного сырья в отраслях российской экономики будут вводиться для достижения установленных президентом показателей реформы обращения с твердыми коммунальными отходами, сообщила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.

"Задачи на следующий шестилетний цикл обозначены главой государства в послании Федеральному собранию. Президент поручил вместе с бизнесом создать 400 новых объектов обращения с отходами и обеспечить вторичное использование не менее четверти объема образуемых коммунальных отходов. Поэтому предстоит вводить новые стимулирующие меры по использованию вторсырья в отраслях экономики и продолжить строительство инфраструктуры вместе с бизнесом", - сказала Абрамченко во вторник на публичном отчете "Российского экологического оператора" (РЭО) за пять лет.

Среди приоритетных задач компании Абрамченко назвала реализацию отраслевых программ по вовлечению вторичных ресурсов в оборот в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве и ЖКХ, портфеля инвестпроектов по созданию инфраструктуры переработки отходов, а также применение практик, направленных на продление жизненного цикла товаров, развитие экодизайна в производстве продукции, повышение глубины извлечения полезных компонентов из отходов.

"Построение в России экономики замкнутого цикла - главная задача РЭО на следующий шестилетний цикл", - заявила Абрамченко.

Как сказала вице-премьер, несмотря на санкционное давление и объективное сокращение объемов государственной поддержки, удалось создать 250 объектов по обработке и утилизации отходов. "Это позволило увеличить долю отходов, направляемых на обработку с 7% до 53%. При этом доля утилизируемых отходов выросла с 3% в 2018 году до 13% по итогам 2023 года", - сообщила Абрамченко.

При этом она заявила, что Дальневосточный, Сибирский и Северо-Кавказский федеральные округа являются худшими по темпам реформы обращения с ТКО и строительству новых мощностей для их обработки и утилизации. "Чтобы избежать отставания, по поручению правительства, РЭО заключены дорожные карты создания новых объектов в каждом регионе России", - сказала вице-премьер.

РЭО была создана в январе 2019 года для формирования комплексной системы обращения с отходами в РФ; единственный акционер - Минприроды.