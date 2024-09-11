Переработка ТКО и извлечение вторичных ресурсов будут в фокусе федпроекта "Экономика замкнутого цикла"

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Фокус работы в рамках федерального проекта "Экономика замкнутого цикла" нацпроекта "Экологическое благополучие" будет на показателях переработки твердых коммунальных отходов (ТКО) и извлечению вторичных ресурсов, заявил заместитель гендиректора публично-правовой компании "Российский экологический оператор" (ППК РЭО) Алексей Макрушин.

"С точки зрения сортировки (ТКО – ИФ) дела идут более-менее хорошо, но в части утилизации мы пока отстаем. Во многом дальнейший фокус работы будет на достижении показателей эффективности при извлечении отходов и их переработке", - сказал Макрушин в среду на стратегической сессии ППК РЭО "Комплексная система обращения с отходами: ход реализации масштабной реформы и взаимодействие ее участников" в рамках выставки "ВэйстТэк".



"Очень важно, чтобы объекты строились не номинально, а достигали определенного результата – сокращения на 50% захоронения отходов. Необходимо, чтобы сортировка достигала определенных целей по извлечению вторичных ресурсов, надо создавать рынки, на которых это сырье будет востребовано и будет использоваться в дальнейшем производстве", - добавил он.

По его словам, за пять лет с начала реформы обращения с ТКО в России уровень сортировки бытовых отходов достиг 54%, а утилизации – 13%. За этот период был построен и начал работу 261 завод, но к 2030 году необходимо построить еще 400.

Макрушин напомнил, что в этом году завершается федпроект по комплексной системе обращения с ТКО, на смену которому придет более крупный проект – "Экономика замкнутого цикла", рассчитанный до 2030 года. Как сообщалось, к 2030 году планируется обеспечить 100% сортировку ТКО и сокращение захоронения отходов на 50%, а также переработку 25% других видов отходов производства и потребления. Задачу по достижению этих целей он назвал "очень амбициозной и очень сложной", над решением которой "всем надо как следует поработать".

Поддержка региональных операторов

Замглавы РЭО напомнил, что с 1 декабря 2023 года была запущена федеральная государственная информационная система учета твёрдых коммунальных отходов (ФГИС УТКО), которая является единым источником информации о происходящем в отрасли. В системе отражены 30 млн источников образования отходов, 900 тыс. контейнерных площадок, объекты обращения с отходами, а 22 тыс. мусоровозов передают треки движения в режиме онлайн. Благодаря этому РЭО "видит большое количество проблем, которые надо решать", в том числе путем предоставления поддержки операторам для закупки техники.

"Мы прорабатываем на текущий момент лизинговую программу с "Росагролизингом". Надеемся, что в дополнение к тем мерам поддержки, которые у нас сейчас применяются относительно создания объектов инфраструктуры, у нас появятся и меры поддержки относительно закупки техники. Потому что, если говорить про мусоровозы, то в дополнение к тем 22 тыс. мусоровозам, которые уже сейчас зарегистрированы в системе, по заявкам субъектов их предварительные потребности составляют две с лишним тыс. машин уже сейчас", - сказал Макрушин.

"Когда мы начнем в полной мере исполнять требования законодательства по графику вывоза отходов, по работе с крупногабаритными отходами, то техники потребуется ещё больше, и под нее надо предусматривать специальные программы, финансирование. И мы над этим работаем", - добавил он.

Вопросы тарификации

Как сообщил председатель совета директоров АО "Ситиматик" (компания является региональным оператором по обращению с ТКО) Сергей Котляренко, "основные сложности у бизнеса – это тарифы". Он отметил, что расходы региональных операторов на вывоз ТКО в среднем по стране выросли на 37%, что было ранее признано и регулятором, а тарифы за прошедшие два-три года – в несколько раз меньше. Кроме того, в этом году фиксируется рост количества образуемых отходов, в первую очередь крупногабаритных.

"Связано это с неким потребительским всплеском со стороны граждан. То есть люди массово выкидывают старые телевизоры, диваны, кровати. К этому оказались не готовы, как региональные операторы, потому что рентабельность у них регулятор закладывает в 5-10%, так и контейнерная инфраструктура в регионах", - сказал он.

По его мнению, возможным выходом из ситуации является сочетание роста тарифа на вывоз бытовых отходов и субсидирования со стороны государства "необязательно игроков отрасли, может быть, отдельных категорий потребителей".

"Фундаментально реформа, действительно, происходит, но источник денег для регионального оператора и в конечном итоге для объекта обработки – это плата граждан и организаций. Мы видим, что вывозной рынок сильно лихорадит, ожидаем, что самый пик турбулентности будет в октябре-ноябре", - сказал он, выразив уверенность, что его удастся преодолеть.

В свою очередь Макрушин заявил, что третьи вариантом мог бы стать пересмотр требований к региональным операторам. "Если мы сделаем эти требования более рациональными, понимая, во сколько они обходятся, возможно, мы сможем привести наши желания в соответствие с нашими возможностями", - считает он.

Как сообщалось, накануне вице-премьер Дмитрий Патрушев поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) и Минприроды России подготовить предложения по совершенствованию тарифного законодательства по обращению с ТКО с учетом предложений субъектов, ППК РЭО и других заинтересованных сторон.