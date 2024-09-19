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В каждом регионе будет создан штаб для решения вопросов обращения с отходами

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - В каждом российском регионе должен быть создан штаб по решению вопросов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), заявил через пресс-службу министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов, возглавляющий федеральный штаб.

"В состав региональных штабов по обращению с твердыми коммунальными отходами должны войти представители всех муниципалитетов, которые находятся на территории. Обязательно представители надзорных органов и законодательной власти. Потому что в некоторых случаях не нужны федеральные корректировки законов, и вполне достаточно муниципальных нормативно-правовых актов", - сказал он.

По его словам, федеральный штаб, заседания которого проходят еженедельно, аккумулирует в себе весь объем данных по стране, но "дотянуться до самых небольших населенных пунктов, деревень и сел, где тоже образуются ТКО, мы можем только с помощью региональных властей".

"К тому же многие вопросы на самом деле могут удачно решаться в самом субъекте, не вынося это на всероссийский уровень", - отметил Козлов.

Вся информация о дате создания, списках участников штабов должна поступить Российскому экологическому оператору (РЭО) в течение недели, то есть к следующему заседанию федерального штаба 26 сентября.

"Штабы станут еще одним механизмом, который позволит оперативно решать вопросы сферы обращения с твёрдыми коммунальными отходами. Работа будет выстроена по тем же принципам, что и наш федеральный штаб. Это оценка устойчивости региональных операторов по десяти критериям, обеспеченность местами для контейнеров и специальной техникой, обеспеченность регионов инфраструктурой для обращения с отходами производства и потребления", - заявил через пресс-службу Минприроды гендиректор РЭО Денис Буцаев.

Александр Козлов Денис Буцаев Минприроды РЭО
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