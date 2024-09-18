Глава администрации Энергодара сообщил о налете беспилотников

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Энергодар, в котором расположена Запорожская АЭС, подвергся массированной атаке беспилотников ВСУ, сообщил глава администрации города Эдуард Сеновоз.

"Сегодня по городу с утра фиксируется массовый налет беспилотников ВСУ", - написал он в Telegram.

Рядом с одной АЗС на въезде в город поврежден газовоз, на месте работают спасатели, добавил он.

17 сентября из-за артиллерийского обстрела со стороны ВСУ в Энергодаре пропало электро- и водоснабжение, была нарушена связь. Восстановительные работы продолжаются.

В Энергодаре расположена Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе.