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Суд арестовал шестерых фигурантов дела о перестрелке у Wildberries

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы по ходатайству следствия арестовал шестерых фигурантов уголовного дела о перестрелке у офиса Wildberries, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

"Постановлением суда мера пресечения в виде заключения под стражу избрана в отношении Сайфулаева А.А., Коноплева И.С., Нурматова М.Х., Канаева Р.М., Ефремова А.В., Мажиева М.Х.", - говорится в сообщении суда.

Срок ареста фигурантам установлен до 18 ноября.

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Днем 18 сентября около офиса компании Wildberries в Романовом переулке произошла стрельба, в результате которой погибли два сотрудника охраны офиса, семь человек ранены.

В компании Wildberries утверждают, что стрельбу в офисе открыли люди, сопровождавшие Владислава Бакальчука, а попытка незаконного проникновения была осуществлена сразу по двум адресам - в БЦ "Романов Двор" в Романовом переулке и в БЦ "Искра-парк" недалеко от станции метро "Динамо". Глава Wildberries Татьяна Бакальчук заявила, что считает произошедшее попыткой рейдерского захвата.

Владислав Бакальчук сообщил, что со своей командой подвергся нападению, когда приехал на переговоры по остановке строительства складов в офис в Романов переулок.

Со своей стороны, глава Wildberries заявила, что "никто ни о каких переговорах не договаривался".

Оба публично обратились к правоохранительным органам с просьбой взять ситуацию на контроль и разобраться в произошедшем.

Следственный комитет в связи с произошедшим расследует уголовное дело об убийстве, покушении на убийство, покушении на жизнь сотрудника правоохранительных органов и самоуправстве.

Среди прочих по делу был задержан Владислав Бакальчук. В четверг его адвокаты сообщили, что ему было предъявлено обвинение по всем указанным статьям.

Обстановка у офиса Wildberries в Москве

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Wildberries Татьяна Бакальчук Владислав Бакальчук
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