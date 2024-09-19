По делу о стрельбе в Wildberries арестован первый обвиняемый

Суд отправил его в СИЗО на два месяца

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы по ходатайству следствия отправил под арест первого фигуранта уголовного дела о перестрелке у офиса Wildberries, сообщил "Интерфаксу" один из участников процесса.

"Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца", - сказал собеседник агентства.

Как передал корреспондент "Интерфакса", в четверг вечером у Басманного суда были усилены меры безопасности. В частности, к суду подъехал автобус 2-го специального полка полиции столичного управления МВД, улицу около учреждения патрулируют вооруженные сотрудники полиции.

Обвинения по этому делу предъявлены более чем 30 фигурантам, ранее сказали "Интерфаксу" в правоохранительных органах. Собеседник агентства отметил, что следствие продолжает устанавливать лиц, причастных к случившемуся.

Днем 18 сентября у офиса Wildberries в бизнес-центре "Романов двор" произошла стрельба, в результате которой погибли два сотрудника охраны офиса и семь человек были ранены.

СКР по факту возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК (убийство), ч. 2 ст. 105 УК (покушение на убийство двух и более лиц), ст. 222 УК (незаконное хранение огнестрельного оружия), ст. 317 УК (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), ч. 2 ст. 330 УК (самоуправство).

По словам адвокатов Владислава Бакальчука, совладелец Wildberries задержан по этому делу на 48 часов, ему предъявлено обвинение по четырем статьям УК. Вины он не признает.

В компании Wildberries утверждают, что стрельбу в офисе открыли люди, сопровождавшие Владислава Бакальчука, а попытка незаконного проникновения была осуществлена сразу по двум адресам - в БЦ "Романов Двор" в Романовом переулке и в БЦ "Искра-парк" недалеко от станции метро "Динамо". Глава Wildberries Татьяна Бакальчук заявила, что считает произошедшее попыткой рейдерского захвата.

Владислав Бакальчук сообщил, что со своей командой подвергся нападению, когда приехал на переговоры по остановке строительства складов в офис в Романовом переулке.

Со своей стороны, глава Wildberries заявила, что "никто ни о каких переговорах не договаривался".