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По делу о стрельбе в офисе Wildberries обвинение предъявлено трем десяткам задержанных

Среди них - сооснователь компании Владислав Бакальчук, сообщили в правоохранительных органах

По делу о стрельбе в офисе Wildberries обвинение предъявлено трем десяткам задержанных
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - По делу о стрельбе у офиса Wildberries в Романовом переулке следователи предъявили обвинение более чем 30 фигурантам, в том числе сооснователю компании Владиславу Бакальчуку.

"В настоящее время по делу проходит более 30 человек, им предъявлены обвинения", - сообщили "Интерфаксу" в правоохранительных органах.

Собеседник агентства отметил, что следствие продолжает устанавливать лиц, причастных к случившемуся.

Днем 18 сентября у офиса Wildberries в бизнес-центре "Романов двор" произошла стрельба, в результате которой погибли два сотрудника охраны офиса и семь человек были ранены.

СКР по факту возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК (убийство), ч. 2 ст. 105 УК (покушение на убийство двух и более лиц), ст. 222 УК (незаконное хранение огнестрельного оружия), ст. 317 УК (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), ч. 2 ст. 330 УК (самоуправство).

По словам адвокатов Владислава Бакальчука, совладелец Wildberries задержан, ему предъявлено обвинение по четырем статьям УК. Вины он не признает. Как ожидается, скоро суд выберет ему меру пресечения.

В компании Wildberries утверждают, что стрельбу в офисе открыли люди, сопровождавшие Владислава Бакальчука, а попытка незаконного проникновения была осуществлена сразу по двум адресам - в БЦ "Романов Двор" в Романовом переулке и в БЦ "Искра-парк" недалеко от станции метро "Динамо". Глава Wildberries Татьяна Бакальчук заявила, что считает произошедшее попыткой рейдерского захвата.

Владислав Бакальчук сообщил, что со своей командой подвергся нападению, когда приехал на переговоры по остановке строительства складов в офис в Романовом переулке.

Со своей стороны, глава Wildberries заявила, что "никто ни о каких переговорах не договаривался".

Оба публично обратились к правоохранительным органам с просьбой взять ситуацию на контроль и разобраться в произошедшем.

Обстановка у офиса Wildberries в Москве

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Татьяна Бакальчук Wildberries СКР Романов двор Владислав Бакальчук
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