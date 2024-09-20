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Песков отметил, что взрывы в Ливане заинтересуют российские спецслужбы

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Ситуация со взрывами в Ливане пейджеров и других электронных устройств представляет интерес для российских спецслужб, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Разумеется, это такая тема для живого интереса наших специальных служб, и здесь они будут выполнять свою работу", - сказал он на брифинге, комментируя серии взрывов в Ливане.

По его словам, пока никаких обсуждений этой темы с региональными игроками у российской стороны не было.

Взрывы пейджеров в Ливане

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Дмитрий Песков Ливан
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