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Штрафы за продажу зажигалок подросткам введут в Карачаево-Черкесии

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Парламентарии Карачаево-Черкесии в четверг планируют ввести ответственность за нарушение республиканского закона о запрете розничной продажи несовершеннолетним товаров с сжиженным углеводородным газом, сообщили "Интерфаксу" в региональном заксобрании.

"В частности, планируется внести изменения в Закон КЧР "Об административных правонарушениях", дополнив его статьей, устанавливающей ответственность за нарушение ограничения продажи несовершеннолетним товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ - зажигалок, в которых есть контейнер со сжиженным углеводородным газом, а также заправочных баллонов с этим газом", - сказал сотрудник парламента КЧР.

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В частности, за нарушение запрета административный штраф для граждан составит в 3-5 тыс. рублей, для должностных лиц - 10-20 тыс. рублей, для юридических лиц - 30-50 тыс. рублей.

Как сообщалось, 29 октября парламентарии Карачаево-Черкесии приняли закон о запрете розничной продажи несовершеннолетним товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ.

Закон принят для того, чтобы предотвратить возможное распространение в КЧР такого явления, как сниффинг, при котором состояние токсического опьянения достигается от вдыхания углеводородных сжиженных газов, входящих в состав товаров хозяйственно-бытового назначения.

Карачаево-Черкесия

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