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Суд арестовал омских подростков, задержанных за поджог вертолета

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Центральный районный суд Омска заключил под стражу двух 16-летних местных жителей, обвиняемых в поджоге вертолета, сообщается в телеграм-канале объединенной пресс-службы судебной системы Омской области.

Подростки обвиняются по п. "а, в" ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт).

"Каждому обвиняемому судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, с содержанием в следственном изоляторе", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, несколько дней назад два подростка подожгли вертолет на одной из площадок в Омской области. Отмечалось, что задание они получили в мессенджере от неизвестного, который обещал им за это $20 тыс., однако денег поджигатели не получили.

Омск
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