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Войска США начнут покидать базы в ряде районов Ирака в ноябре

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Американские вооруженные силы начнут покидать авиабазу Айн аль-Асад на западе Ирака и международный аэропорт Багдада после ноябрьских президентских выборов в США, сообщило агентство Associated Press (AP) со ссылкой иракских правительственных чиновников.

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Части американских вооруженных сил будут перемещены на базу Харир в Эрбиле в иракском Курдистане. Этот шаг является частью соглашения с иракским правительством, о котором США объявили в минувшую пятницу.

27 сентября США сообщили о заключении соглашения с иракским правительством о завершении миссии по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещено в России) в Ираке.

Выборы президента США намечены на 5 ноября 2024 года.

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