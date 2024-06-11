Суд ввел процедуру наблюдения в последней "дочке" Goldman Group

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Красноярского края ввел процедуру наблюдения в отношении ООО "Атамановское ХПП" (входит в агрохолдинг Goldman Group), говорится в материалах суда.

Процедура была введена по заявлению Сбербанка.

В своем заявлении, удовлетворенном судом, банк добивался включения в третью очередь реестра требований кредиторов 609,6 млн рублей основного долга и 4,8 млн рублей неустойки, подлежащей отдельному учету в реестре, а также назначения арбитражного управляющего из ассоциации "Сибирский центр антикризисного управления" (Новосибирск).

В картотеке арбитражных дел не уточняется срок действия процедуры наблюдения и дата заседания по рассмотрению отчета управляющего.

ООО "Атамановское ХПП" зарегистрировано в Красноярске в 2006 году и занимается хранением и складирование зерна. По итогам 2022 года компания получила чистую прибыль в размере 12,2 млн рублей при выручке в 70,1 млн рублей. Данные за 2023 год пока не опубликованы.

Таким образом, в настоящее время наблюдение введено во всех компаниях, входящих в холдинг Goldman Group. До этого наблюдение по заявлениям Сбербанка было введено в ООО "ИС Петролеум", ООО "СибНефтьРезерв", ООО "Первая заготовительная компания", ПАО "УК "Голдман групп" (управляет всеми активами холдинга) и ООО "ТД "Мясничий", а также по заявлению алтайской группы "Продовольствие" – в ООО "АгроЭлита" и по заявлению ООО "МегаМикс" (Волгоград) – в ООО "ОбъединениеАгроЭлита".

Кроме того, 6 июня Арбитражный суд Красноярского края удовлетворил заявление Сбербанка о введении процедуры реструктуризации долгов в отношении бенефициара холдинга Романа Гольдмана.

Агрохолдинг Goldman Group, созданный в 1999 году, ведет работу по трем направлениям: производство и торговля мясом и мясопродукцией (ООО "Первая заготовительная компания", ООО "ТД "Мясничий"), выращивание и хранение зерновых, масличных культур (ООО "АгроЭлита", ООО "Атамановское ХПП" и ООО "ОбъединениеАгроЭлита") и оптово-розничная торговля нефтепродуктами (ООО "ИС Петролеум" и ООО "СибНефтьРезерв").

В настоящее время в отношении Гольдмана, покинувшего Россию, ведется следствие по двум уголовным делам: о мошенничестве со средствами пайщиков сельскохозяйственного потребительского кооператива "Агро Вклад", а также о мошенничестве в особо крупном размере, выразившемся в попытке выплатить долг перед ООО "Управление агроактивами" в размере 327 млн рублей путем продажи 100%-й доли в уставном капитале другого предприятия, на отчуждение которой Гольдман не имел права.

Общая сумма арестованного в рамках следствия имущества Goldman Group по ходатайству правоохранительных органов превышает 4 млрд рублей. Сам Гольдман был объявлен в международный розыск и заочно арестован в начале февраля.

Кроме того, в отношении "дочек" холдинга их кредиторами в суды поданы и рассматриваются многочисленные заявления о взыскании многомиллионных долгов и о банкротстве. Кредиторами, в частности, являются Сбербанк, Енисейский объединенный банк, Солид банк, небанковская структура Совкомбанка, Росбанк и ООО "Регион Финанс", выступающее представителем держателей облигаций холдинга.

В качестве обеспечительных мер уже частично арестовано имущество некоторых компаний, включая ООО "ТД "Мясничий", ООО "АгроЭлита", ООО "ОбъединениеАгроЭлита" и ПАО "УК "Голдман групп", на сотни миллионов рублей.